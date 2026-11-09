47 de persoane anchetate pentru furt de energie de la stațiile de încărcare a mașinilor electrice

Furt de energie la stațiile pentru mașini electrice: 47 de persoane, vizate de ancheta Jupiter 6. Prejudiciu de peste 158.000 de lei
Anchetă de amploare în România, după ce zeci de persoane ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicației PPC Blue pentru a încărca gratuit mașini electrice. În cadrul operațiunii „Jupiter 6” au fost efectuate 30 de percheziții domiciliare, iar prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste 158.000 de lei.
Procurorii Parchetului General și polițiștii au declanșat o amplă acțiune împotriva persoanelor suspectate că ar fi obținut ilegal energie electrică de la stațiile de încărcare destinate autovehiculelor electrice.
În acest dosar, 47 de persoane sunt cercetate pentru furt și fals informatic, fiind suspectate că au utilizat în mod fraudulos aplicația PPC Blue pentru a beneficia de servicii de încărcare fără să achite costurile aferente.
Acțiunea s-a desfășurat luni, 9 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii „Jupiter 6”, fiind puse în aplicare 30 de mandate de percheziție domiciliară.
Cum ar fi fost păcălită aplicația PPC Blue pentru încărcarea gratuită a mașinilor electrice
Potrivit anchetatorilor, presupusa activitate infracțională s-ar fi desfășurat în perioada 3 iunie – 30 septembrie 2025. În acest interval, persoanele vizate ar fi creat și utilizat 1.114 conturi frauduloase în aplicația PPC Blue.
Pentru înregistrarea acestora ar fi fost folosite date de identificare fictive sau nereale, printre care adrese de e-mail temporare, informații personale false și coduri numerice personale fictive.
De asemenea, în procesul de creare și utilizare a conturilor ar fi fost implicate carduri bancare virtuale em