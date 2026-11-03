Vremea ar putea preveni decesele provocate de stop cardiac. Ce au descoperit cercetătorii

Publicat 3 nov. 2026, 12:53 Actualizat 3 nov. 2026, 12:54 Sursă realitatea.net

Temperaturile scăzute pot crește numărul stopurilor cardiace. Un studiu pe 114.000 de pacienți arată cum poate vremea anticipa riscul cu trei zile înainte.

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