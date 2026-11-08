Sfinții Mihail și Gavril 2026: Cine își sărbătorește onomastica pe 8 noiembrie
Sfinții Mihail și Gavril
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril 2026: aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc onomastica pe 8 noiembrie. Tradiții, obiceiuri și nume sărbătorite.
Zi importantă în calendarul creștin ortodox! Pe 8 noiembrie 2026 sunt prăznuiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale toamnei. Aproape 1,5 milioane de români își serbează onomastica, purtând nume precum Mihai, Mihaela, Gabriel sau Gabriela.
Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril este celebrată anual pe 8 noiembrie și ocupă un loc important în tradiția creștină ortodoxă. Cei doi arhangheli sunt considerați ocrotitori ai credincioșilor și simboluri ale luptei împotriva răului, fiind asociați cu dreptatea, protecția divină și puterea credinței.
Potrivit datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, aproximativ 1,5 milioane de români își sărbătoresc ziua numelui cu această ocazie. Dintre aceștia, peste 630.000 sunt femei, iar aproximativ 830.000 sunt bărbați.
Ce nume își sărbătoresc onomastica de Sfinții Mihail și Gavril
Printre cele mai răspândite prenume sărbătorite pe 8 noiembrie se numără Mihai, Mihail, Mihnea, Mihaela, Gabriel, Gabriela, Gavril și Gavriil.
De asemenea, în această zi sunt sărbătoriți și românii care poartă variante sau diminutive ale acestor nume, precum Gabi, Mihăiță, Mișu, Mihu, Găbița, Gavrilă și Gabrieluța.
Pentru milioane de familii din România, sărbătoarea reprezintă un prilej de bucurie și de reuniune, fiind marcată prin urări, mesaje de felicitare și momente petrecute alături de cei dragi.
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril
În tradiția populară românească, sărbătoarea Arhanghelilor Mihail și Gavril nu se limitează doar la ziua de 8 noiembrie. Potrivit calendarului popular, aceasta este marcată timp de trei zile: 8, 9 și 10 noiembrie.
Cele trei zile au denumiri simbolice: „Capul Arhanghelului”, „Mijlocul Arhanghelului” și „Coada Arhanghelului”.
Unul dintre obiceiurile păstrate în unele comunități este aprinderea lumânărilor atât pentru cei vii, cât și pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice. Tradiția este legată de credința că lumina lumânării îi călăuzește și îi ocrotește pe cei plecați dintre noi.
Tot în această zi se organizau pomeniri pentru membrii familiei decedați, iar sărbătoarea era asociată cu protecția sufletelor și trecerea către lumea de dincolo.
Ce semnificație are „Vara Arhanghelilor”
În credințele populare, ziua de 8 noiembrie mai este cunoscută și sub denumirea de „Vara Arhanghelilor”. Tradiția spune că, în perioada dintre sărbătoarea Sfinților Arhangheli și Crăciun, ar trebui să existe câteva zile cu vreme senină și temperaturi mai ridicate, cunoscute drept „Vara iernii”.
În zonele montane, Arhanghelii Mihail și Gavril erau considerați și ocrotitori ai oilor. Ciobanii păstrau un obicei aparte: pregăteau o turtă mare din făină de porumb, numită „turta arieților”, pe care o aruncau în mijlocul turmei în dimineața zilei de 8 noiembrie.
Potrivit credinței populare, dacă turta cădea cu fața în sus, anul următor urma să fie unul roditor, iar oile aveau să fete miei.
Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril rămâne astfel un moment important atât pentru credincioșii ortodocși, cât și pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor românești transmise din generație în generație.
La mulți ani tuturor celor care poartă numele Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela și toate derivatele acestora!
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