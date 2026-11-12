Nicușor Dan participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Dublin
Nicușor Dan - FOTO: Inquam Photos / George Călin
Nicușor Dan pleacă în Irlanda pentru reuniunile liderilor europeni. Inteligența artificială și securitatea Europei, pe agenda discuțiilor
Nicușor Dan participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Dublin
Joi, 12 noiembrie, președintele României participă la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene, organizată în capitala Irlandei. Evenimentul se desfășoară sub tema „Europa: Puternică, sigură, conectată” și reunește lideri de pe întregul continent pentru discuții privind viitorul Europei.
În cadrul sesiunii plenare, Nicușor Dan va susține necesitatea unui răspuns comun la provocările de securitate și competitivitate cu care se confruntă statele europene.
Un subiect important al intervenției sale va fi securitatea Flancului Estic al NATO și al Uniunii Europene, cu accent pe regiunea Mării Negre. De asemenea, președintele va pleda pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și energie și pentru consolidarea conexiunilor cu Ucraina și Republica Moldova.
Agenda summitului include și o dezbatere dedicată apărării Europei democratice, în cadrul căreia vor fi analizate sprijinul acordat Ucrainei, amenințările hibride, ingerințele străine și manipularea informațională.
România susține intensificarea luptei împotriva traficului de droguri
În cadrul vizitei din Irlanda, Nicușor Dan va participa și la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor (ECAD).
Președintele României va susține intensificarea colaborării dintre statele europene pentru combaterea traficului de stupefiante. Printre măsurile avute în vedere se numără securizarea porturilor și a rutelor utilizate de rețelele de trafic, dar și dezvoltarea programelor de prevenție.
Un accent special va fi pus pe protejarea tinerilor și a categoriilor vulnerabile, considerate printre cele mai expuse efectelor consumului și traficului de droguri.
Totodată, șeful statului va participa la o nouă reuniune a Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, unde va reafirma susținerea României pentru integrarea europeană a statului vecin și pentru consolidarea securității acestuia.
Nicușor Dan, la prima reuniune a Consiliului European dedicată exclusiv inteligenței artificiale
Vineri, 13 noiembrie, președintele României va participa la reuniunea informală a Consiliului European, organizată tot la Dublin. Întâlnirea are un caracter special, fiind prima discuție la nivelul liderilor europeni consacrată exclusiv inteligenței artificiale (AI).
La dezbateri vor lua parte și reprezentanți importanți ai industriei tehnologice și ai mediului academic. Printre invitați se numără Arthur Mensch, directorul general al companiei Mistral AI, și profesorul Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel.
Discuțiile vor viza modul în care Uniunea Europeană poate deveni mai competitivă în cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și cum poate evita dependența de tehnologiile dezvoltate în afara spațiului comunitar.
Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va susține accelerarea investițiilor europene în acest domeniu și dezvoltarea unor parteneriate strategice cu Statele Unite, Canada și Japonia.
Ce poziție va susține România în privința inteligenței artificiale
Un alt punct important al intervenției președintelui va fi accesul companiilor europene și al instituțiilor publice la noile tehnologii.
Nicușor Dan va pleda pentru utilizarea pe scară largă a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială în industrie și economie, astfel încât toate statele membre să poată beneficia de oportunitățile oferite de această tehnologie.
Pentru atingerea acestui obiectiv va fi nevoie de investiții publice și private consistente. În acest context, Fondul European de Competitivitate, prevăzut în viitorul buget al Uniunii Europene, ar putea deveni un instrument important pentru susținerea dezvoltării tehnologice.
Președintele României va atrage atenția și asupra efectelor pe care inteligența artificială le poate avea asupra societății și pieței muncii. Liderii europeni trebuie să găsească soluții pentru gestionarea responsabilă a noilor tehnologii și pentru limitarea riscurilor asociate utilizării acestora.
Atacurile cibernetice realizate cu ajutorul AI, o altă preocupare a României
Pe agenda discuțiilor se află și riscurile de securitate generate de utilizarea inteligenței artificiale în atacurile cibernetice.
Administrația Prezidențială avertizează că actori ostili folosesc deja aceste tehnologii pentru desfășurarea unor operațiuni informatice care vizează statele europene, România numărându-se printre țările afectate.
În acest context, Nicușor Dan va susține aplicarea eficientă a legislației europene și intensificarea colaborării cu partenerii internaționali pentru prevenirea atacurilor și asigurarea utilizării în siguranță a inteligenței artificiale.
Reuniunea de la Dublin reprezintă, astfel, o ocazie importantă pentru România de a-și prezenta prioritățile în materie de securitate, dezvoltare economică și cooperare europeană, într-un moment în care inteligența artificială devine unul dintre principalele subiecte strategice ale Uniunii Europene.
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