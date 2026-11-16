Brânza românească Horezu a câștigat medalia de aur la World Cheese Awards 2026 pentru al treilea an consecutiv

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 nov. 2026, 13:02

Brânza de oaie maturată cel puțin un an la Horezu a câștigat al treilea aur consecutiv la World Cheese Awards, campionatul mondial de brânzeuri.

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