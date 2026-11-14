Ce arată primele măsurători ale specialiştilor, după scăpările de clor produse în jurul combinatului chimic

Echipele de intervenţie au verificat zona pe o rază de până la patru kilometri faţă de combinat, iar rezultatele au fost zero.
Aerul din jurul combinatului Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea nu este contaminat, arată primele măsurători ale specialiştilor, după scăpările de clor produse în această dimineaţă. Echipele de intervenţie au verificat zona pe o rază de până la patru kilometri faţă de combinat, iar rezultatele au fost zero.
În paralel, autorităţile au instalat un punct de comandă mobil în afara platformei chimice, pentru a coordona mai bine echipajele din teren. Amintim că avaria de la un compresor a dus la evacuarea preventivă a 260 de persoane, iar locuitorii din zonă au primit mesaje Ro-Alert pentru a rămâne în case.
Trei angajaţi au ajuns la spital, unul dintre ei semiconştient. Scăpările de clor au fost oprite, însă situaţia este monitorizată permanent.
Un incident tehnologic a provocat evacuarea accidentală de clor în atmosferă la combinatul din Vâlcea, necesitând intervenția echipajelor CBRN și spitalizarea angajaților afectați. Autoritățile anunță că valorile concentrației au revenit la zero.