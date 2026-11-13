Scurgere de clor pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea: trei persoane au ajuns la spital

Alertă pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea, după o scurgere de clor. Trei persoane au ajuns la spital, iar accesul pe platforma Chimcomplex a fost blocat.
Mobilizare de urgență, vineri dimineață, 13 noiembrie 2026, pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la o posibilă scurgere de clor în zona industrială. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital, iar polițiștii au restricționat accesul în perimetrul afectat.
Incidentul a declanșat o intervenție de amploare a echipajelor de salvare, după ce un apel la 112 a semnalat posibile emisii importante de clor pe platforma industrială.
Scurgere de clor la Râmnicu Vâlcea. Trei persoane au fost transportate la spital
Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs în zona companiei Chimcomplex, unde au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea și mai multe echipaje medicale.
Șase ambulanțe au ajuns în zona incidentului, iar personalul medical a identificat trei persoane care necesitau asistență de specialitate.
Două dintre victime erau conștiente și cooperante, în timp ce o a treia persoană a fost găsită în stare de semiconștiență.
După evaluarea și stabilizarea la fața locului, toate cele trei persoane au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Râmnicu Vâlcea pentru investigații și tratament.
Reprezentanții companiei au transmis ulterior că emisia de clor a fost oprită.
Accesul pe platforma Chimcomplex, blocat de polițiști
Pentru prevenirea unor noi incidente și protejarea persoanelor aflate în apropiere, polițiștii au instituit restricții de circulație și au blocat toate căile de acces către platforma chimică din Râmnicu Vâlcea.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs scurgerea de clor, amploarea incidentului și dacă există riscuri pentru populația din zonele învecinate.
Intervenția echipajelor specializate continuă, iar noi informații despre incident sunt așteptate pe măsură ce autoritățile finalizează evaluările.