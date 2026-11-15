Ce a provocat, de fapt, paralizarea traficului aerian din Statele Unite. Apar primele concluzii

Traficul aerian din Statele Unite a fost paralizat vineri, 13 noiembrie 2026, timp de peste patru ore, în urma unei defecțiuni tehnice apărute în timpul modernizării infrastructurii de telecomunicații.
Incidentul a condus la suspendarea decoleurilor de pe teritoriul continental al SUA începând de la ora 15:54 EST. Conform datelor Flight Aware, peste 3.500 de zboruri au fost anulate, iar mai mult de 2.000 au înregistrat întârzieri, perturbările continuând și sâmbătă.
Secretarul transporturilor, Sean Duffy, a explicat că problema a apărut în urma trecerii de la un cablu de cupru la fibră optică, în timpul înlocuirii unui router. Echipamentul a început să transmită un flux excesiv de date către alte routere, supraîncărcând sistemul.
Guvernul SUA investighează dacă defecțiunea a fost cauzată de erori ale contractorului sau de echipamente defecte. Lucrările erau efectuate de L3Harris, o companie furnizoare de tehnologie. Oficialii au exclus ipoteza unui atac cibernetic sau a unor acțiuni răuvoitoare.
Bryan Bedford, administratorul Administrației Federale a Aviației (FAA), a confirmat că nu există dovezi ale unei intervenții malicioase sau legate de inteligența artificială. L3Harris a precizat că finalizase peste 70% din lucrările de modernizare înainte de închiderea spațiului aerian.
În timpul incidentului, unii pasageri au rămas blocați în avioane pe pistă. Pentru a elibera spațiu, unor zboruri internaționale li s-a permis să părăsească aeroporturile americane.
Sean Duffy a avertizat că o problemă similară ar putea recidiva dacă Congresul SUA nu va aproba fondurile necesare pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian. Președintele Donald Trump a solicitat 30,1 miliarde de dolari în acest scop.
John Pistole, fost administrator al TSA, a subliniat că, deși sistemul are o anumită reziliență, riscurile persistă din cauza uzurii avansate a infrastructurii. Oficialii au precizat că defecțiunile vor continua până când modernizarea va fi realizată corespunzător.