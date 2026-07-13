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Dan Dungaciu:”Nu cred că vom avea un nou guvern în această săptămână. Alegerile anticipate, singura soluție pentru ieșirea din criză”

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat13 iul. 2026, 07:39
Actualizat13 iul. 2026, 07:44
SursăRealitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat duminică seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că, cel mai probabil, nu vom avea un Guvern nici săptămâna aceasta și a subliniat că tensiunile cresc în fosta coaliție pe măsură ce timpul trece. Mai mult, liderul suveranist a menționat că alegerile anticipate reprezintă singura soluție pentru a ieși din criza politică.

”Nu cred că vom avea un nou guvern în această săptămână”

”Competitorii politici stau față în față și așteaptă ca unul dintre ei să clipească pentru ca să dispară politic. Așa că noi nu vedem, din punctul acesta de vedere, posibilitatea rezolvării acestei crize, chiar dacă printr-un miracol un guvern va fi învestit, evident că acel guvern nu va putea să scoată România din această criză”, a spus Dan Dungaciu.

Mai mult, liderul suveranist este de părere că nu vom avea un guvern cu puteri depline nici în această săptămână.

”Deci, 80% din Parlamentul României stă și pretinde că găsește soluții, dar de fapt intervalul de timp care trece nu face decât să acumuleze tensiuni în interiorul fostei coaliții de guvernare și să facă aproape imposibilă o coaducare într-o formă sau alta. De aceea nu credem că va fi o soluție în această săptămână, ca să nu mai vorbesc de aceste zile, și rămânem la opinia pe care am exprimat-o de la început”, a mai transmis prim-vicepreședintele AUR.

”Alegerile anticipate, singura soluție pentru ieșirea din criză”

Potrivit lui, ”singura modalitate de a reseta jocul politic și de a duce la o oarecare adecvare între percepția publică, opțiunea politică publică și legislativul României, sunt alegerile anticipate”.

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