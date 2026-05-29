Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, îl face praf pe Radu Miruță, după explozia dronei de la Galați: "Mai ești pe planetă?"
Mihai Fifor, deputat PSD
Fostul ministru PSD al Apărării, Mihai Fifor, l-a atacat dur pe Radu Miruță după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați. "Nea Miruțăăăă, mai ești pe planetă??? Mă întreb, totuși, ce ar mai trebui să se întâmple ca să luați măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian românesc? Pentru protejarea populației?" - a scris senatorul PSD pe rețelele sociale.
Mihai Fifor s-a întrebat, retoric, "de ce, după patru ani de război la frontieră, nu avem încă ceea ce ne trebuie pentru a detecta, urmări și doborî astfel de amenințări? După patru ani! Noi ne împrumutăm pentru trei generații ca să ne înzestrăm armata. Pentru care război, dacă nu pentru acesta care se desfășoară de patru ani la granița României? Pentru Războiul Stelelor? Deșteptarea, nea Miruță! Că de plecat acasă, oricum sunteți plecați de mult. Din această realitate." - a transmis senatorul PSD.
