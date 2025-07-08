GEORGE SIMION, MESAJ CRUCIAL: ÎI CERE DEMISIA PREMIERULUI ILIE BOLOJAN

George Simion, liderul AUR, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan.

George Simion, liderul AUR, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Marți seară, într-un mesaj postat pe platforma X, acesta i-a cerut demisia de urgență, acuzându-l că guvernează împotriva intereselor românilor.

„Un guvern care nu lucrează pentru propriii cetățeni, ci împotriva lor, trebuie să plece cât mai curând posibil. Nu poți pretinde că reformezi, dar ignori complet propunerile critice făcute de sindicatele și antreprenorii români care mențin economia în funcțiune. Bolojan, du-te acasă!”, a transmis Simion.

Mesajul vine în contextul tensiunilor tot mai mari dintre guvern și sindicate, dar și al nemulțumirilor din mediul de afaceri, care acuză lipsa de consultare în procesul decizional.

George Simion a mai criticat public echipa guvernamentală în ultimele săptămâni, însă aceasta este prima cerere fermă de demisie adresată direct premierului.

Reacția lui Ilie Bolojan nu a fost făcută publică până la această oră, dar mesajul liderului AUR se viralizează rapid pe rețelele sociale, semnalând o escaladare clară a conflictului politic.

AUR a marșat constant pe discursul anti-sistem și pe critica deciziilor economice luate fără consultare cu societatea civilă. De această dată, tonul liderului său lasă loc unei eventuale confruntări politice directe cu premierul în perioada următoare.

Apelul lui George Simion poate avea ecou și în rândul altor partide din opoziție, mai ales în contextul scăderii încrederii în actualul executiv, relevată de cele mai recente sondaje de opinie.



Sursa: Newsinn