Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan a început discuțiile cruciale cu liderii partidelor din fosta coaliție, pentru proiectele PNRR - LIVE TE
FOTO: Arhivă
Publicat20 aug. 2026, 13:10
Actualizat20 aug. 2026, 14:12
SursăRealitatea PLUS
„Președintele Nicușor Dan a început, la Cotroceni, discuțiile cu liderii principalelor partide. La întâlnire participă și miniștrii responsabili de finanțe și investiții. Tema discuțiilor: stadiul implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Citește și
- 13:36Nicușor Dan reia consultările pentru formarea noului Guvern. Liderii partidelor, convocați la Palatul Cotroceni
- 12:26Sorin Grindeanu, atac la Pîslaru înaintea discuțiilor de la Cotroceni: „Legea salarizării lipsește cu desăvârșire”
- 07:43Legea audiovizualului, între protejarea pluralismului și riscul cenzurii administrative - analiză de Daniel Udrescu
- 21:11USR îl susține pe Dominic Fritz după decizia CCR. Vot unanim pentru șeful partidului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News