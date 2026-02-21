Nicușor Dan, victimă în propriul anturaj? Ion Cristoiu explică cine i-a „vândut” președintelui iluzia unui succes american
Nicusor Dan in SUA
Succes real sau iluzie regizată? Ion Cristoiu dezvăluie culisele vizitei în SUA și modul în care anturajul lui Nicușor Dan l-ar fi indus în eroare pe acesta cu privire la deschiderea oficialilor americani. Analistul susține că entuziasmul de după Consiliul Păcii este rezultatul unei „păcăleli” interne, menite să ascundă lipsa unor rezultate concrete.
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a fost imbrobodit cu un fals succes în SUA”
Analistul Ion Cristoiu critică dur modul în care echipa de consilieri i-a „vândut” lui Nicușor Dan vizita în Statele Unite drept un triumf diplomatic. Conform jurnalistului, primarul a căzut în capcana unei validări superficiale, oferite de anturajul său pentru a masca lipsa unor rezultate concrete.
Mecanismul „deschiderii” simulate
Cristoiu ironizează declarațiile entuziaste ale edilului, care susținea că a simțit un „efect emoțional” și o deschidere fără precedent din partea partenerilor americani. „L-au sunat consilierii și miniștrii care îl însoțeau și i-au spus: «Șefu', e extraordinar, e un mare succes! Deja simțim o deschidere!». E o atitudine tipic românească de a confunda amabilitatea de protocol cu succesul politic”, explică analistul.
Protocol versus rezultate
Jurnalistul taxează dur naivitatea interpretării gesturilor de curtoazie drept victorii diplomatice. Entuziasm nefondat. Nicușor Dan a fost convins de subalterni că participarea la diverse grupuri de lucru a schimbat percepția Washingtonului asupra României. Paradoxul „zâmbetului”. Cristoiu compară această „mare deschidere” cu gestul banal al unui angajat care îți deschide ușa și îți zâmbește, subliniind că astfel de detalii nu reprezintă schimbări de strategie politică la nivel înalt.
