Opoziția pregătește detonarea Guvernului Bolojan: „Vom merge la alegeri anticipate”

Sursă: realitatea.net

PSD, chemat să se alăture inițiativei

Scena politică se pregătește de un nou cutremur imediat după sărbătorile pascale, după ce lideri ai opoziției au anunțat declanșarea unei mișcări radicale împotriva actualului executiv. Este vorba despre inițierea unei moțiuni de cenzură care ar putea zgudui serios Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Anunț oficial: ofensivă politică după sărbători

Senatorul Ninel Peia, liderul grupului parlamentar PACE – Întâi România, a oferit detalii despre această inițiativă în cadrul unei intervenții la Realitatea PLUS, unde a descris momentul ca fiind unul decisiv pentru direcția țării.

„Ceasul deșteptării a sosit. Trebuie să dăm înapoi țara românilor. În acest moment le spun tuturor românilor că suntem într-un moment de răscruce. Ne aflăm în pragul sărbătorilor Pascale, dar în casele multora dintre noi bucuria este umbrită de grija zilei de mâine. Prețurile au explodat, suveranitatea ne este amanetată, iar actuala guvernare pare că trăiește într-o realitate paralelă, ruptă de nevoile noastre. Acest Parlament și acest Guvern nu mai reprezintă voința poporului și nici interesele românilor, ci interesele unor cercuri de interese care nu vorbesc limba română. Vă anunț oficial că imediat după Paști, grupul PACE – Întâi România pornește ofensiva pentru salvarea țării. Am decis să inițiem consultări oficiale cu partenerii noștri de la AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură imediat după Paști.

Nu mai este timp de dialog steril. Această moțiune nu este doar un act parlamentar, este actul de eliberare a instituțiilor statului din mâna celor care au eșuat lamentabil. Domnul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă. Dar să știți că nu ne vom opri la căderea unui guvern. Un guvern schimbat cu un alt guvern de aceeași factură nu rezolvă nimic. Singura soluție onestă, democratică și curajoasă sunt alegerile anticipate. Trebuie să ne întoarcem la popor. Voi, românii, trebuie să decideți cine are dreptul să conducă această țară, nu jocurile de culise din birourile capitonate unde vin asasinii economici ai multinaționalelor. Anticipatele sunt singura cale de a curăța clasa politică și de a reseta România pe baze suveraniste, naționale, conservatoare.”

Negocieri în culise și apel către parlamentari

Întrebat despre eventuale discuții cu PSD și despre posibilitatea ca social-democrații să susțină moțiunea de cenzură, liderul PACE a sugerat că există deschidere în interiorul partidului, dar că decizia finală depinde de conducere.

„Am avut discuții, mare parte ar vota-o, așteaptă numai ordinul șefului de partid, domnul Sorin Grindeanu. Și pe această cale, prin intermediul televiziunii poporului, Realitatea PLUS, fac un apel către toți parlamentarii care mai simt românește: lăsați disciplina de partid și votați cu conștiința. Românii ne privesc acum pe noi toți. Grupul PACE și AUR vor pune pe masă un proiect de țară. Chemăm alături de noi întreaga societate civilă, sindicatele și pe fiecare român care s-a săturat să fie cetățean de rangul doi în propria țară.

Și le mai spun oamenilor: Dragi români, de Paști vom lua lumină, iar imediat după, vom aduce dreptatea. Vom depune moțiunea de cenzură, vom dărâma acest zid al neputinței și vom merge la alegeri anticipate. Este timpul ca România să fie condusă de oameni care pun pacea și interesul național mai presus de orice. Așa să ne ajute Dumnezeu.”

Miza: căderea Guvernului și alegeri anticipate

Inițiativa anunțată de opoziție nu vizează doar schimbarea actualului executiv, ci deschide discuția despre organizarea de alegeri anticipate. Mesajul transmis de liderii implicați sugerează o strategie mai amplă, care urmărește resetarea completă a scenei politice.



