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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR):„Guvernările partidelor “pro-europene” au reușit, în ultimii ani să decupleze România de UE”
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR)
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că guvernările partidelor care se declară „pro-europene” au îndepărtat România de standardele Uniunii Europene, indicând indicatori precum inflația, ocuparea forței de muncă, educația și starea sistemului de sănătate.
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