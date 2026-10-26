PSD a stabilit prioritățile pentru perioada următoare. Ce schimbări pregătesc social-democrații

Publicat 26 oct. 2026, 11:54 Sursă realitatea.net

După o ședință de peste două ore, PSD a stabilit priorități privind bugetul pentru 2027, reforma administrației, fondurile PNRR și măsurile urgente.

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