Veștea își retrage candidatura la președinția PNL: „Este evident că scopul este blocarea învestirii Guvernului”

Publicat 19 iun. 2026, 22:02 Actualizat 19 iun. 2026, 22:07 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va participa cu o candidatură la Congresul partidului, pe care îl consideră „nestatutаr și nelegal”, acuzând conducerea liberalilor că urmărește blocarea învestirii Guvernului, nu clarificarea situației interne.

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