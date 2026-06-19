Advertising
Politica· 1 min citire
Zi decisivă în PNL: Consiliul Național votează convocarea Congresului extraordinar din 21 iunie
Zi decisivă în PNL
Publicat19 iun. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net
Consiliul Național Extraordinar al PNL se reunește vineri, în format online, pentru a aproba convocarea Congresului extraordinar din 21 iunie și modificarea statutului partidului.
Citește și
- 09:4310:30 - Nicușor Dan, anunț major în plină criză politică, în direct la Realitatea Plus și realitatea.net
- 08:43Ciprian Ciucu, așteptat la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar
- 08:38Iranul amenință SUA cu un „răspuns reciproc” dacă acordul de pace este încălcat. Teheranul spune că are un plan pregătit
- 08:29Denise Rifai respinge orice implicare în dosarul în care este vizat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News