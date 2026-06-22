Advertising
Sanatate· 2 min citire
Cod roșu de caniculă în Marea Britanie: temperaturi de 39°C. Populația, sfătuită să evite deplasările neesențiale
Cod roșu de caniculă în Regatul Unit
Publicat22 iun. 2026, 13:38
Sursărealitatea.net
Autoritățile meteorologice din Marea Britanie au emis un cod roșu de caniculă pentru sudul Angliei, regiunea Midlands și sudul Țării Galilor, avertizând că temperaturile ar putea ajunge la 38-39 de grade Celsius în următoarele zile.
Citește și
- 10:47Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Explicația medicală a somnolenței de după masă
- 10:28Alimentul consumat seara care poate îmbunătăți somnul. Ce au descoperit cercetătorii
- 07:54Cum să ai un somn odihnitor în timpul caniculei. Temperatura ideală pentru dormitor: recomandările specialiștilor
- 16:43Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Temperaturile urcă la 36 de grade, furtuni și grindină în mai multe zone
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News