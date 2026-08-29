De la 1 septembrie, buletinul electronic poate înlocui cardul de sănătate. Ce trebuie să știe toți asigurații

Publicat 29 aug. 2026, 19:41 Actualizat 29 aug. 2026, 19:44 Sursă Realitatea PLUS

Începând cu data de 1 septembrie, românii care dețin deja o carte electronică de identitate (buletin cu cip) o vor putea utiliza direct în locul cardului național de sănătate. Schimbarea survine odată cu lansarea noii platforme informatice esanatateamea.ro, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), un pas important în digitalizarea sistemului public de sănătate.

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