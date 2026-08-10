Greva generală, din nou în sănătate?

Publicat 10 aug. 2026, 08:53 Sursă realitatea.net

Sistemul medical ar putea relua greva generală în toate spitalele din țară în orice moment! Asta dacă liniile roșii pe care cele două federații din sănătate le-au impus nu vor fi respectate! Federația SANITAS respinge proiectul anterior al legii salarizării și avertizează că nu va accepta nicio reformă care aduce pierderi de venituri angajaților din sănătate și asistență socială.

Distribuie articolul