Vâlcea, pe primul loc în Oltenia la fondurile atrase prin Programul Sănătate. Ambulatoriul Spitalului Județean a fost modernizat și dotat

Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 oct. 2026, 16:32

Județul Vâlcea ocupă primul loc în Oltenia la atragerea de fonduri prin Programul Sănătate 2021–2027, notează Arena Vâlceană. Printre proiectele finanțate se numără dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Prin acest proiect au fost modernizate și echipate cabinetele SJU din trei locații: Calea lui Traian, în zona Nord, strada Remus Bellu, la Maternitate, și strada General Magheru, la Spitalul Vechi.

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