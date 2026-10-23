Vâlcea, pe primul loc în Oltenia la fondurile atrase prin Programul Sănătate. Ambulatoriul Spitalului Județean a fost modernizat și dotat

Județul Vâlcea ocupă primul loc în Oltenia la atragerea de fonduri prin Programul Sănătate 2021–2027, notează Arena Vâlceană. Printre proiectele finanțate se numără dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Prin acest proiect au fost modernizate și echipate cabinetele SJU din trei locații: Calea lui Traian, în zona Nord, strada Remus Bellu, la Maternitate, și strada General Magheru, la Spitalul Vechi.
Proiectul „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” a fost finanţat prin Programul Sănătate 2021-2027 şi a permis modernizarea şi echiparea cabinetelor medicale ale SJU, situate pe Calea lui Traian, în Nord, pe Str. Remus Bellu, la Maternitate, precum şi pe Str. General Magheru, la Spitalul Vechi, notează Arena Vâlceană.
Conform afirmaţiilor directorului general al ADR S-V Oltenia, cu acest proiect, Vâlcea a trecut în fruntea clasamentului judeţelor din regiune în ceea ce priveşte atragerea de fonduri europene prin Programul Sănătate. Bine, fără a lua în calcul spitalul regional de la Craiova. „Sistemul sanitar din Vâlcea a devenit un model pentru celelalte judeţe. Nu mai încape îndoială. Am remarcat curăţenie, aparatură medicală performantă, dotări şi condiţii cum, înainte, vedeam doar în Vest. Felicit conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea şi managementul de la spital pentru toate reuşitele din ultimii ani!”, a transmis Stelian Bărăgan.
La rândul său, Andreea Popescu a ţinut să le mulţumească tuturor colegilor şi colaboratorilor, fără de care orice efort ar fi fost zadarnic. Um mesaj similar a avut şi Adrian Mihăilă. Administratorul public al judeţului Vâlcea a oferit şi câteva detalii esenţiale despre proiect. „Contribuţia nerambursabilă din FEDR a fost de 85 la sută, adică 5,2 mil. lei. De la bugetul de stat au venit 804 mii lei, adică 13 la sută din valoarea totală. Iar de la CJ, am avut o contribuţie de doar 2 la sută.
Prin proiect, am dotat 9 secţii (Cardiologie, Chirugie, Dermatovenerologie, Pediatrie, Urologie, Endocrinologie, Gastroenterologie, Obstetrică-Ginecologie şi Laboratorul de Analize Medicale) cu aparatură medicală de ultimă generaţie: ecocardiograf, test de efort cardiovascular, ecografe, electrocadriograf, aspirator chirurgical, turn pentru endoscopie digestivă, aparat pentru radiofrecvenţă, videocolonoscop, cardiotocograf, electrocauter, balanţă electronică, centrifugă cu minim 6 poziţii, sistem real time PCR, linie testare sensibilitate la antibiotice, microscoape şi lista poate continua”, a explicat Adrian Mihăilă – administratorul public al judeţului.