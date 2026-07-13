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Social· 2 min citire
Accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale ar putea fi restricționat în UE
Limitare acces minori la platformele de socializare
Uniunea Europeană ar putea introduce noi restricții privind accesul copiilor la platformele de socializare. Un grup de experți a recomandat interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 13 ani, cu excepția situațiilor în care accesul este supravegheat de părinți sau utilizat în scop educațional. Raportul a fost prezentat luni la Bruxelles și urmează să stea la baza viitoarelor propuneri legislative ale Comisiei Europene.
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