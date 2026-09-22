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Accident mortal pe Valea Oltului: o tânără de 21 de ani a murit după impactul dintre un camion, o dubă și o mașină

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 22 sept. 2026, 08:45

O fată a rămas încarcerată și a intrat în stop cardio-respirator

Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de luni spre marți pe DN 7, între localitățile Boița și Lazaret. O tânără de aproximativ 21 de ani și-a pierdut viața după coliziunea dintre un autocamion, o autoutilitară și un autoturism.

Intervenția echipajelor de salvare

Potrivit ISU Sibiu, pompierii au fost mobilizați în jurul orei 03:00. La fața locului au ajuns două echipaje SMURD (unul cu medic), o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere. Salvatorii au găsit o persoană încarcerată.

Au fost efectuate manevre de descarcerare pentru o femeie de aproximativ 21 de ani, care se afla în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse și a manevrelor de resuscitare, victima nu a răspuns, iar medicul a declarat decesul.

Accidentul a avut loc pe un sector de drum intens circulat din Valea Oltului, iar ancheta poliției urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs impactul.

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