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Social· 1 min citire
Afacerea cu vize de flotant: până la 1500 lei pentru o adresă fictivă. Părinții, constrânși să cumpere pentru înscrierea copiilor la școli
Publicat4 sept. 2026, 10:00
SursăRealitatea PLUS
Vizele de flotant au ajuns să fie vândute la vedere pe internet, iar o adresă în acte poate costa până la 1.500 de lei. Proprietarii își oferă locuințele pentru cei care au nevoie de o reședință fictivă, iar tranzacțiile sunt negociate direct, inclusiv pentru părinții care încearcă să își înscrie copiii la școli din zonele dorite.
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