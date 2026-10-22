Asociația ISVOR strânge bani ca să salveze o casă veche de 120 de ani din Mălaia și să o transforme în rezidență artistică

Fondatorii singurului muzeu dedicat fluierelor din toată lumea au început o campanie de strângere de fonduri pentru o casă veche de 120 de ani din satul Săliștea, comuna Mălaia, județul Vâlcea. Asociația ISVOR vrea să o lipească de muzeul de instrumente muzicale și să o transforme într-un loc de creație și întâlnire pentru artiști, copii și comunitate.
Imobilul pe care Asociația Culturală ISVOR vrea să îl recupereze se află la doar câțiva zeci de metri de Muzeul Fluierelor Lumii, care a fost deschis la începutul acestui an în fosta școală din sat. Este practic o căsuță cu o vechime de peste 120 de ani, care prin arhitectură, materiale și felul în care a fost locuită spune o parte din povestea satelor de pe Valea Lotrului.
Pe fațada ei se văd astăzi mai multe straturi de vopsea, însă primul strat este albastru, pictat direct peste pământ, astfel că localnicii i-au spus 'Casa Albastră'. De-a lungul anilor, timpurile și vremea și-au pus însă profund amprenta asupra ei, astfel că în prezent este într-o stare avansată de degradare și riscă să fie demolată dacă nu se vor găsi fonduri pentru a o proteja.
Oana Ivașcu, cofondatoare a Asociației ISVOR și membră în ansamblul Imago Mundi, a explicat că este nevoie urgent de circa 50.000 de lei pentru consolidare și înlocuirea acoperișului, într-o primă etapă.
'Noi am descoperit această căsuță, cum stă ea aici și stă să cadă și ne-am gândit să-i dăm viață cu artiști. Noi, fiind artiști, am zis că asta este ceea ce putem noi să facem - să-i dăm o nouă viață, un nou suflu, drept pentru care facem această campanie pentru că avem nevoie de ajutor. Casa trebuie pusă în siguranță destul de rapid, că ne-a răbdat suficient de mult, iar asta înseamnă să strângem 50.000 de lei', a spus muziciana.
Planul de viitor prevede ca, după restaurare, casa să devină un spațiu viu, care să găzduiască ateliere, activități educaționale, rezidențe artistice și întâlniri comunitare, în completarea Muzeului Fluierelor Lumii, proiect început de anul trecut în parteneriat cu Primăria Mălaia și cu cofinanțare de la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
'Este o extensie a expoziției Fluierele Lumii, parte a proiectului Muzeul Fluierelor Lumii pe care l-am inițiat în 2025 pentru a pune fluierul românesc într-un context mai amplu - cel internațional. În expoziție se găsesc instrumente aduse de noi de-a lungul timpului din toată lumea. Nu ne oprim aici, pentru că expoziția este în faza aceasta de început. Continuăm cu expoziția, continuăm cu proiectul Fluierelor Lumii, iar acum facem și această căsuță care va fi spațiu de rezidență artistică. Noi am aplicat la programul Culture Moves Europe și am fost selectați să găzduim în Săliștea, la anul, cinci artiști din toată Europa. Sigur, nu o să-i putem pune aici deocamdată, dar gândul nostru este să aducem aici artiști din România, din străinătate, să ne strângem să cântăm, să dansăm, să existe viață în acest sat', a mai spus inițiatoarea Muzeului Fluierelor Lumii din Mălaia.
Proiectul Asociației Culturale ISVOR este una dintre cauzele susținute la evenimentul caritabil Vâlcea Forest Run, organizat de Fundația Comunitară Vâlcea la începutul acestei luni, iar până acum, pentru salvarea acestei case, una dintre ultimele mărturii ale arhitecturii tradiționale din această regiune a județului Vâlcea, s-au strâns puțin peste 14.400 de lei.
Cei care doresc să ajute pot face însă în continuare donații prin platforma disponibilă pe site-ul Vâlcea Forest RUN & MTB 2026, proiectul 'Săliștea 79. Între vis și suspendare'.