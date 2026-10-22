Asociația ISVOR strânge bani ca să salveze o casă veche de 120 de ani din Mălaia și să o transforme în rezidență artistică

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 oct. 2026, 14:23

Fondatorii singurului muzeu dedicat fluierelor din toată lumea au început o campanie de strângere de fonduri pentru o casă veche de 120 de ani din satul Săliștea, comuna Mălaia, județul Vâlcea. Asociația ISVOR vrea să o lipească de muzeul de instrumente muzicale și să o transforme într-un loc de creație și întâlnire pentru artiști, copii și comunitate.

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