Bărbat amendat cu 30.000 de lei la Râmnicu Vâlcea pentru arderea cablurilor electrice

Publicat 28 oct. 2026, 11:42 Actualizat 28 oct. 2026, 11:58 Sursă news

Jandarmeria Vâlcea a aplicat o amendă de 30.000 de lei unui bărbat care ardea cabluri electrice auto într-o zonă cu vegetație din Râmnicu Vâlcea, pentru a recupera cuprul.

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