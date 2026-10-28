Bărbat amendat cu 30.000 de lei la Râmnicu Vâlcea pentru arderea cablurilor electrice

Jandarmeria Vâlcea a aplicat o amendă de 30.000 de lei unui bărbat care ardea cabluri electrice auto într-o zonă cu vegetație din Râmnicu Vâlcea, pentru a recupera cuprul.
Incidentul a avut loc marți, 26 octombrie 2026, în jurul orei 16:00, pe un teren public din cartierul Colonie Nuci. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea a intervenit după ce a observat un fum negru și dens care polua aerul.
Persoana surprinsă era un bărbat de 36 de ani, care ardea cabluri electrice auto pentru a extrage cuprul din acestea. Focul fusese aprins într-o zonă cu vegetație, ceea ce crea riscul ca flăcările să se extindă și să provoace un incendiu.
Oficialii jandarmeriei au solicitat bărbatului să stingă focul pentru a preveni propagarea incendiului. Individul le-a declarat că este la prima faptă de acest fel, însă echipajul i-a explicat că această declarație nu îl exonerează de răspundere.
În baza O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, bărbatului i s-a aplicat o amendă în valoare de 30.000 de lei.
Jandarmeria a precizat că arderea cablurilor și a altor deșeuri pentru recuperarea metalelor este interzisă. Autoritățile subliniază că astfel de practici nu doar că poluează aerul, ci pot provoca incendii și pun în pericol persoanele, bunurile și mediul înconjurător.