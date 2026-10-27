O femeie și-ar fi tăiat brățara electronică de supraveghere. Avea ordin de protecție emis în favoarea soacrei

O femeie din Râmnicu Vâlcea a fost reținută după ce și-ar fi tăiat brățara electronică de supraveghere și ar fi încălcat ordinul de protecție emis în favoarea soacrei.
O femeie în vârstă de 33 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a fost reținută pentru 24 de ore după ce ar fi tăiat brățara electronică de supraveghere și ar fi încălcat măsurile impuse printr-un ordin de protecție.
Persoana protejată era mama concubinului său, o femeie de 54 de ani.
Potrivit informațiilor transmise de polițiștii vâlceni, incidentul a fost semnalat în dimineața zilei de 26 octombrie 2026, în jurul orei 06:00, când Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică a emis o alertă privind o posibilă deteriorare a dispozitivului purtat de femeie.
Brățara electronică ar fi fost tăiată și aruncată pe fereastră
În urma alertei, polițiștii s-au deplasat la domiciliul femeii și au condus-o la sediul unității de poliție. Acolo, oamenii legii au constatat că brățara electronică prezenta urme de deteriorare la nivelul sistemului de prindere, astfel că dispozitivul a fost înlocuit.
Conform cercetărilor, după ce a părăsit sediul poliției, femeia ar fi abandonat telefonul mobil utilizat pentru monitorizarea electronică. Ulterior, ajunsă la domiciliu, aceasta ar fi tăiat brățara și ar fi aruncat-o pe fereastră.
Ordin de protecție emis pentru 12 luni
În septembrie 2026, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a emis un ordin de protecție valabil timp de 12 luni, în favoarea mamei concubinului femeii cercetate.
Prin hotărârea instanței, femeia de 33 de ani avea obligația să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de persoana protejată și de locuința acesteia. De asemenea, trebuia să poarte permanent dispozitivul electronic de supraveghere și să nu o contacteze în niciun mod.
Femeia a fost reținută pentru 24 de ore
În urma probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore. Aceasta a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.
Cercetările continuă pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și distrugerea dispozitivului de supraveghere electronică. Ancheta este desfășurată sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea.
Pe parcursul procesului penal, femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege.