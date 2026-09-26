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Camerele de supraveghere și consilierea psihologică ar putea fi obligatorii în școli

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat26 sept. 2026, 07:32
Actualizat26 sept. 2026, 08:22

Propunere legislativă la Senat pentru creșterea siguranței elevilor

Un proiect de lege înregistrat pe 17 septembrie la Senat vizează modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Inițiatorii urmăresc creșterea siguranței în mediul școlar și prevenirea situațiilor de risc. În prezent, cadrul legal nu permite consilierea psihologică a elevilor aflați în situații de risc, iar monitorizarea audio-video nu se face unitar, fiind adesea împiedicată de părinți.

Măsuri pentru monitorizare și consiliere

Contractul educațional ar urma să includă consimțământul expres al părinților sau elevilor majori pentru participarea la ședințe de consiliere școlară sau psihologică, pentru monitorizarea audio-video și pentru depozitarea dispozitivelor electronice în spații special amenajate.

Participarea la consiliere ar deveni obligatorie dacă este dispusă de profesori sau de conducerea școlii. Unitățile de învățământ de stat care nu au sisteme audio-video ar avea doi ani de la intrarea în vigoare a legii pentru instalarea și operaționalizarea acestora.

Telefoanele mobile ar fi interzise pe toată durata cursurilor, inclusiv în activitățile educaționale din afara școlii, cu excepții doar pentru uz educativ sau spații autorizate prin regulamentul intern. Elevii ar trebui să depună dispozitivele în locuri special amenajate pe perioada prezenței în unitate.

Proiectul nu este încă în vigoare și poate suferi modificări în Parlament.

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