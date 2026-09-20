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Vâlcea: Incendiu de pădure în apropiere de Valea Oltului, intervenție îngreunată de terenul accidentat
Incendiu de pădure
Un incendiu a izbucnit, duminică dimineață, în fondul forestier din apropierea Mănăstirii Boia, din localitatea Câineni, județul Vâlcea. Pompierii militari intervin pentru localizarea și stingerea focului, însă misiunea este îngreunată de terenul dificil din zonă.
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