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Cod galben de vreme severă: furtunile continuă și în zilele următoare. Noile date de la ANM
Cod galben de vreme severă
Publicat3 iul. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net
Cod galben de furtuni în aproape toată țara! Meteorologii au anunțat că ploile violente vor continua și în următoarele zile, și va cădea inclusiv grindină. Temperaturile vor ajunge doar până la 30 de grade Celsius.
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