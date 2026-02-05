De ce a fost înjunghiat polițistul din Baia Mare de un minor de 16 ani. Conflictul ar fi pornit de la o datorie
Conflictul ar fi pornit de la o datorie
Un polițist în vârstă de 42 de ani a fost înjunghiat într-un cartier din Baia Mare, iar principalul suspect este un adolescent de 16 ani, care a fost reținut de autorități. Victima a fost transportată de urgență la spital, unde a rămas internată sub supraveghere medicală.
Potrivit primelor informații, conflictul ar fi izbucnit după ce agentul s-a deplasat la o garsonieră pe care familia sa o închiria în oraș, pentru a-i cere tânărului să elibereze locuința.
Surse apropiate anchetei susțin că polițistul ar fi mers la apartament pentru a-l anunța pe adolescent că trebuie să se mute. Discuția a degenerat rapid, iar minorul ar fi devenit agresiv, l-ar fi lovit cu pumnul, după care l-ar fi înjunghiat și a fugit de la fața locului. Locuitorii din zonă spun că scandalul ar fi pornit de la o sumă de bani restantă, posibil o datorie legată de chirie.
După incident, a fost declanșată o amplă acțiune de căutare, la care au participat polițiști și luptători ai trupelor speciale din cadrul IPJ Maramureș. Suspectul a fost prins după aproximativ trei ore și dus la sediul poliției pentru audieri.
„Polițiștii au identificat un tânăr de 16 ani bănuit de comiterea faptei, care a fost depistat și condus la sediu pentru audieri”, a transmis IPJ Maramureș.
Polițistul rănit a fost preluat de medicii chirurgi și se află în continuare sub supraveghere medicală. Ancheta este în desfășurare, urmând să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs agresiunea.
