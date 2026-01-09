De ce nu au ajuns încă pensiile la unii români. Explicația oficială: „Este un decalaj, nu o întârziere”
Distribuirea pensiilor din luna ianuarie a început mai târziu față de lunile precedente, situație care a stârnit îngrijorare în rândul pensionarilor. Conducerea Poștei Române susține însă că nu este vorba despre întârzieri propriu-zise, ci despre un decalaj specific începutului de an.
În mod normal, pensiile sunt livrate la domiciliu în intervalul 1–15 ale fiecărei luni. În ianuarie, procesul a fost demarat cu aproximativ o săptămână mai târziu, a explicat Valentin Ștefan, directorul Poștei Române.
Potrivit acestuia, decalajul apare în fiecare an la începutul lunii ianuarie, din motive administrative, și nu ar trebui interpretat ca o problemă în sistemul de plată.„Nu vorbim despre întârzieri. Este un decalaj care apare la fiecare început de an”, a declarat Valentin Ștefan.
Conform datelor oficiale, aproximativ 4,5 milioane de pensionari din România își primesc lunar pensiile, fie prin intermediul Poștei Române, la domiciliu, fie direct în conturile bancare.
