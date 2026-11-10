Dispare permisul auto în formatul fizic. Cu ce va fi înlocuit documentul și cum îi va afecta pe șoferii români

Publicat 10 nov. 2026, 12:51 Actualizat 10 nov. 2026, 13:37 Sursă Realitatea.net

Permisul de conducere va suferi schimbări majore, în toate țările din Uniunea Europeană (UE). Documentul, așa cum îl știm acum, nu va mai exista în forma fizica actuală, ci va fi înlocuit cu o variantă digitală. Astfel, va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală.

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