Doliu în Biserica Ortodoxă Română. Un părinte cunoscut și apreciat de enoriași a murit la vârsta de 63 de ani

Biserica Ortodoxă Română este în doliu după moartea părintelui protosinghel Serafim Mihali, starețul Mănăstirii Bisericani din județul Neamț. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani, lăsând în urmă o activitate de peste trei decenii dedicată vieții monahale și restaurării unuia dintre cele mai vechi așezăminte religioase din Moldova.
Vestea dispariției sale a provocat un val de tristețe în rândul credincioșilor, al clericilor și al celor care l-au cunoscut de-a lungul anilor.
Părintele Serafim Mihali și-a dedicat viața Mănăstirii Bisericani
Părintele Serafim Mihali și-a desfășurat întreaga activitate duhovnicească în cadrul Mănăstirii Bisericani, situată în comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț.
În anul 1993 a fost numit stareț al mănăstirii, funcție pe care a îndeplinit-o timp de mai bine de trei decenii. În această perioadă, a coordonat numeroase proiecte de restaurare și dezvoltare a complexului monahal, contribuind la revitalizarea vieții religioase din zonă.
La momentul preluării conducerii mănăstirii, apropierea fostului sanatoriu TBC făcea ca așezământul să fie mai puțin accesibil pelerinilor. În anii care au urmat, au fost construite noi chilii pentru monahi și au fost realizate lucrări care au facilitat accesul credincioșilor.
A fost apreciat pentru activitatea sa pastorală
De-a lungul misiunii sale, părintele Serafim Mihali a fost cunoscut pentru implicarea în viața comunității și pentru sprijinul oferit celor care îi treceau pragul.
Numeroși credincioși îl descriau drept un duhovnic apropiat de oameni, iar activitatea sa a contribuit la consolidarea rolului Mănăstirii Bisericani ca important loc de pelerinaj din județul Neamț.
Mesaje de condoleanțe după vestea decesului
După anunțarea trecerii sale la cele veșnice, mai multe instituții bisericești și credincioși au transmis mesaje de condoleanțe.
Episcopia Europei de Nord a evocat personalitatea părintelui Serafim Mihali și impactul pe care l-a avut asupra obștii monahale și a celor pe care i-a îndrumat spiritual.
Reprezentanții episcopiei au subliniat că dispariția sa lasă un gol în rândul călugărilor, al ucenicilor duhovnicești și al pelerinilor care au primit de-a lungul timpului sfaturi, binecuvântări și sprijin sufletesc.
Până în acest moment, cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, părintele Serafim Mihali ar fi suferit un infarct, însă aceste date nu au fost confirmate oficial de reprezentanții Bisericii.