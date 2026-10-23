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Două avioane-cisternă NATO au survolat Marea Neagră

Airbus A330 MRTT FOTO: Wikimedia Commons

Airbus A330 MRTT FOTO: Wikimedia Commons

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat23 oct. 2026, 11:33
SursăAntena 3 CNN

Două aeronave de realimentare în zbor au survolat joi zona de vest a Mării Negre. Traseele lor sugerează susținerea unor avioane de luptă care nu au transmis date de poziție către rețelele civile.

Misiunea a avut loc la două zile după încheierea exercițiului NATO Steadfast Noon, conform informațiilor publicate de Defense România și preluate de Antena 3 CNN.

Avionul francez, un Airbus A330 MRTT înmatriculat F-UJCO, a decolat de la Baza Aeriană Istres din sudul Franței. Zborul a fost monitorizat sub indicativul radio FAF4091.

Cea de-a doua aeronavă, aparținând Flotei Multinaționale MRTT a NATO, poartă numărul de înmatriculare T-056. A decolat de pe aeroportul din Köln (CGN), Germania, și a evoluat sub indicativul MMF65.

Ambele avioane au fost urmărite pe trasee specifice misiunilor de realimentare aeriană deasupra vestului Mării Negre. Prezența simultană a unei capacități naționale și una multinațională indică disponibilitatea NATO pentru operațiuni pe flancul estic.

Avioanele de vânătoare care au putut fi realimentate în timpul acestor zboruri nu apar pe site-urile publice de tracking. În contextul operațiunilor militare, aparatele de luptă pot zbura fără a transmite date de poziție către rețelele civile, motiv pentru care tipul sau țara de proveniență a acestora nu pot fi stabilite public.

Realimentarea în zbor permite avioanelor de vânătoare să rămână mai mult timp în aer și să acopere distanțe mai mari fără a fi nevoite să revină la bază.

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