Elena Udrea, reacție dură după câteva zile petrecute pe litoralul românesc

Elena Udrea a lansat un val de critici dure la adresa ministrului interimar Mediului, Diana Buzoianu, după ce a petrecut câteva zile pe litoralul românesc. Fostul ministru a afirmat că stațiunea Mamaia se află într-o stare deplorabilă și a acuzat Guvernul că, prin deciziile sale, a afectat grav turismul din România.
”Este un dezastru! Peste jumătate dintre locații sunt închise”
”Deși toată lumea m-a sfatuit să merg în Bulgaria dacă vreau să petrec câteva zile frumoase la soare cu Eva, la început de vacanță, eu am insistat să vin la Mamaia.
Ferească Dumnezeu! Ce ați făcut cu litoralul românesc? Ce ați făcut cu turismul? Este un dezastru!
Peste jumătate dintre locații sunt închise, iar multe sunt scoase la vânzare. Doar câteva plaje sunt amenajate, aflate la capătul unor cărări lungi de sute de metri croite până la mare prin dune nesfârșite de nisip, lăsate în voia pescărușilor, de parcă ar fi doar pentru ei, nu pentru oameni”, a scris Elena Udrea pe Facebook.
”Ce caută Ministerul Mediului în problema turismului?”
Fostul ministru al Turismului a criticat dur măsurile pe care ministrul interimar al Mediului, Diana Buzuoianu le-a luat.
”Când ajungi, în sfârșit, la ele și vrei să bei o apă, ți se spune că ministra Mediului a interzis beach barurile, așa că bei apă doar dacă ai adus de la supermarket. Dar dacă vrei să mergi la toaletă? Ministra Mediului a interzis și toaletele! Ți se recomandă să rezolvi problema în mare, dacă nu mai reziști până te întorci la hotel!
Ministrul Mediului? Ce caută Ministerul Mediului în problema turismului? Plaja nu este o rezervație naturală, pentru pescăruși, meduze și alge! Are nevoie să fie organizată și să ofere servicii turiștilor, pentru ca acestia să vină, agenții economici să funcționeze eficient, iar turismul românesc să prospere. Unde este responsabilul pentru turism? Exista așa ceva în guvernul lui Bolojan?
Nu este de ajuns că ați distrus tot în țara asta și că dați resursele țării pe nimic, străinilor? Acum nenorociți și turismul și îi obligați pe români să își petreacă vacanțele în străinătate?”, a mai spus aceasta.
Poate, totuși, va exista cineva potent în politică să formeze un nou guvern și să-i trimită acasă pe acești incompetenți și trădători de țară!”, a conchis aceasta.