Generalul Iulian Berdilă, acuzat de agresiune de partenera sa. Femeia a sunat la 112, apoi și-a retras sesizarea

Generalul Iulian Berdilă, acuzat de partenera sa după un apel la 112. Femeia și-a retras sesizarea, iar oficialul militar a negat acuzațiile.
Un caz care implică un oficial de rang înalt din Armata Română a atras atenția după ce partenera generalului Iulian Berdilă ar fi apelat numărul de urgență 112, reclamând că a fost agresată în urma unui conflict domestic.
Ulterior, femeia și-a retras sesizarea, iar generalul a respins acuzațiile, susținând că incidentul nu ar fi avut loc.
Sesizare la 112 în urma unui conflict domestic
Potrivit informațiilor publicate de Realitatea.NET, Oana Harabagiu, partenera generalului Iulian Berdilă, ar fi solicitat intervenția poliției după o ceartă care ar fi degenerat. La sosirea echipajului, femeia ar fi reclamat dureri la nivelul abdomenului și al piciorului drept.
Conform aceleiași surse, aceasta ar fi declarat inițial că a fost lovită. Generalul nu s-ar fi aflat la domiciliu în momentul în care polițiștii au ajuns la fața locului, astfel că nu a putut fi audiat atunci.
Partenera generalului și-a retras sesizarea
Deși a solicitat inițial intervenția autorităților, Oana Harabagiu ar fi refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu ar fi formulat o plângere penală. Ulterior, aceasta s-a prezentat la sediul poliției și și-a retras sesizarea făcută în urma apelului la 112, potrivit articolului citat.
Retragerea sesizării a fost însoțită de o schimbare a declarațiilor privind presupusa agresiune fizică.
Ce spune generalul Iulian Berdilă despre acuzații
Contactat de jurnaliști, generalul Iulian Berdilă, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, a negat acuzațiile care i-au fost aduse.
Oficialul militar a susținut că incidentul nu s-ar fi produs și a calificat demersul drept o încercare de a-i afecta imaginea publică.
„Consider că acest demers reprezintă o intenție vădită de defăimare a mea”, a declarat Iulian Berdilă, conform sursei citate.
Oana Harabagiu și-a nuanțat declarațiile inițiale
La rândul său, Oana Harabagiu a confirmat existența unui conflict verbal, însă a revenit asupra afirmațiilor referitoare la presupusa agresiune fizică.
Femeia a explicat că a considerat ulterior că reacția sa inițială a fost exagerată și că a decis să își reevalueze declarațiile după ce a discutat cu partenerul său. Potrivit declarației relatate de publicație, aceasta a invocat și posibilitatea ca situația să îi afecteze cariera generalului.