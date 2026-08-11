„Nu am mai întâlnit valori atât de reduse”. Ce se întâmplă cu centrala nucleară de la Cernavodă

Centrala nucleară de la Cernavodă va intra în procedură de oprire în următoarele zile, după ce debitul și nivelul Dunării au coborât la valori extrem de reduse.
Sorin Rîndașu, director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, spune că situația este una fără precedent pentru perioada analizată. Potrivit acestuia, centrala ar putea rămâne oprită cel puțin două săptămâni.
Problema este cauzată de scăderea continuă a debitului Dunării. În zona Cernavodă, apa care ajunge către centrală este tot mai puțină, iar sub un anumit prag reactoarele nu mai pot funcționa în condiții normale.
Potrivit datelor prezentate de Apele Române, debitul din zona relevantă pentru alimentarea centralei ar putea coborî în continuare. În aceste condiții, oprirea Unității 2 este considerată inevitabilă.
Autoritățile au încercat să limiteze efectele secetei prin lucrări de dragare în zona Dunării. Aproximativ 100.000 de metri cubi de material au fost îndepărtați în ultimele zile, însă timpul rămas este prea scurt pentru ca aceste intervenții să mai poată împiedica oprirea centralei.
Problema ar putea persista mai mult decât se estima inițial. Perioada cu debite foarte scăzute la intrarea Dunării în România este prognozată să dureze cel puțin o săptămână, iar efectul se propagă până în zona Cernavodă cu o întârziere de aproximativ încă o săptămână.
În plus, prognozele meteo nu indică suficiente precipitații în bazinul Dunării pentru a schimba rapid situația. Astfel, centrala ar putea rămâne oprită cel puțin două săptămâni, potrivit estimărilor prezentate de Apele Române.
Oprirea are consecințe importante pentru sistemul energetic, deoarece reactoarele de la Cernavodă asigură o parte semnificativă din producția de electricitate a României. Autoritățile trebuie astfel să compenseze energia care nu mai poate fi produsă până la revenirea condițiilor hidrologice la un nivel sigur.