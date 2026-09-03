O nouă lovitură pentru români: facturile la energie vor crește. Cât plătești în plus în funcție de locuință

Românii trebuie să se pregătească pentru facturi mai mari la energie. Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, spune că prețurile pentru livrările de anul viitor sunt deja cu aproximativ 15% mai mari pe piața angro, iar scumpirea va ajunge treptat și la consumatori.
Românii trebuie să se pregătească pentru noi scumpiri la energie. Prețurile pentru livrările de anul viitor sunt deja cu aproximativ 15% mai mari pe piața angro, iar această creștere va ajunge treptat și în facturile consumatorilor, avertizează în exclusivitate pentru Realitatea PLUS Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER).
Pentru consumatorul casnic, impactul imediat estimat este mai redus decât creșterea de pe piața angro, însă diferențele devin importante în funcție de consum. O garsonieră ar putea plăti în plus 8-10 lei lunar, un apartament aproximativ 20 de lei, iar într-o locuință cu încălzire electrică factura poate crește cu peste 40 de lei.
Cu cât ar putea crește facturile românilor?
Laurențiu Urluescu spune că pe piața de unde furnizorii cumpără energia pentru consumatori se vede deja o creștere de aproximativ 15% pentru livrările de anul viitor.
„Ce pot să vă zic, sigur, vedem pe piața en-gros, piața de unde furnizorii cumpără pentru a vinde la consumatori, vedem o creștere cam de 15%. Asta înseamnă că, traducând în factura clientului final casnic, ar veni cam undeva la 1-2% creștere în momentul de față. Vorbim de livrările pentru anul viitor.”
Scumpirea nu va fi însă aplicată imediat tuturor consumatorilor. Cei care au în prezent un contract în derulare vor păstra condițiile existente până la expirarea perioadei contractuale.
„Desigur, clienții care sunt în momentul de față în contract nu vor avea o creștere până în momentul când expiră perioada contractului. Când... când vor prelungi contractul, automat vor fi în noua... în noile plafoane de... de prețuri.”
Cât va plăti în plus o persoană care locuiește într-o garsonieră?
În cazul unei garsoniere cu un consum de până la aproximativ 100 kWh pe lună, majorarea estimată este de 8-10 lei lunar.
„Garsoniera, în general, nu consumă foarte mult, adică până într-o 100 kWh pe lună, ar fi o creștere cam 8-10 lei.”
Pentru un apartament cu un consum mai mare, diferența ar putea ajunge la aproximativ 20 de lei pe lună. Dacă locuința folosește încălzire electrică, factura ar putea urca cu mai mult de 40 de lei.
„La un apartament se duce undeva spre 20 de lei, un apartament care are încălzire electrică, de exemplu, poate să crească cu mai mult de 40 de lei.”
Cât de mari pot fi facturile pentru cei care locuiesc la casă?
În cazul unei case, diferențele pot fi mult mai mari, însă totul depinde de modul în care este încălzită locuința și de aparatele electrice folosite.
„Depinde foarte mult de casă. Dacă are încălzire în pardoseală, dacă are încălzire electrică, costurile sunt foarte mari. Acuma, dacă este o casă la țară unde nu... nu consumă, nu are aer condiționat, nu are încălzire electrică, acolo consumul nu este așa mare, poate să fie la nivelul unui apartament de două camere.”
Așadar, nu toate gospodăriile vor resimți scumpirea în aceeași măsură. Cele mai expuse sunt locuințele care folosesc energia electrică inclusiv pentru încălzire.
De ce exportă România energie ieftină și importă energie scumpă?
O altă problemă ridicată este diferența dintre momentele în care România exportă energie și cele în care este nevoită să importe.
„Exportăm energie ieftină când avem prea multă energie și nu avem nevoie de ea, și în loc să o oprim, o producem, o exportăm. Importăm energie când avem nevoie de energie și importăm la ce preț găsim”, a explicat Laurențiu Urluescu.
Practic, atunci când producția internă este mare și consumul redus, surplusul este trimis în exterior. Când producția nu acoperă necesarul intern, România trebuie să cumpere energie de pe piață la prețurile disponibile în acel moment.
Există șanse ca energia să se ieftinească anul viitor?
Deocamdată, datele din piață nu indică o ieftinire. Președintele AFEER spune că prețurile pentru energia ce urmează să fie livrată anul viitor sunt deja mai mari cu aproximativ 15%.
„Vă zic că cifrele arată că pentru livrarea anul viitor creșterea pe piața en-gros este cam de 15%, deci, din păcate, nu... nu vedem o ieftinire. Știu că ne-am dori toți o ieftinire a energiei, dar, din păcate, deocamdată nu.”
Pentru consumatori, efectele vor depinde de tipul contractului, momentul în care acesta expiră și nivelul de consum. Cert este că semnalele actuale din piață indică presiuni în creștere asupra prețurilor, nu o revenire la facturi mai mici.