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Record la Bacalaureatul de toamnă 2026: rata de promovare a urcat la 33,8% înainte de contestații
Bacalaureat
Publicat18 aug. 2026, 08:49
SursăRealitatea.net
Rata de promovare la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 a ajuns la 33,8% înainte de soluționarea contestațiilor. Este cel mai bun rezultat înregistrat în actualul format de organizare a examenului. Procentul a crescut cu 5,4 puncte față de anul trecut, când rata de promovare după prima afișare a fost de 28,4%. În total, 9.623 de candidați au reușit să promoveze examenul în această sesiune.
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