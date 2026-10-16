Săptămâna Erasmus+ la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea

57 de elevi ai Colegiului Economic din Râmnicu Vâlcea au participat la stagii Erasmus+ în Cipru. Un nou proiect va oferi mobilități de formare pentru alți 52 de elevi.
Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea a marcat Săptămâna Erasmus+ printr-un eveniment dedicat rezultatelor obținute de elevii implicați în mobilități europene de formare profesională. În cadrul proiectului desfășurat în anul școlar 2025–2026, 57 de elevi au participat la stagii de practică de câte trei săptămâni în Cipru, unde și-au dezvoltat competențele profesionale în condiții reale de muncă.
Peste 75 de participanți la evenimentul Erasmus+ din Râmnicu Vâlcea
Seminarul de prezentare și valorificare a rezultatelor proiectului a avut loc pe 14 octombrie 2026, în sala de festivități a Colegiului Economic din Râmnicu Vâlcea.
La eveniment au participat peste 75 de persoane, printre care elevi, cadre didactice, inspectori școlari, părinți și reprezentanți ai partenerilor de practică.
Elevii care au luat parte la mobilitățile VET au prezentat experiențele acumulate și competențele dobândite pe parcursul celor trei săptămâni de pregătire profesională în Cipru.
Cinci calificări profesionale incluse în proiect
Mobilitățile Erasmus+ au oferit oportunități de formare pentru elevi din cinci domenii de pregătire:
tehnician în activități economice;
tehnician în gastronomie;
tehnician în analize de produse alimentare;
tehnician în industria alimentară;
tehnician în turism.
Stagiile s-au desfășurat în condiții reale de muncă, oferindu-le participanților ocazia să își consolideze cunoștințele de specialitate și să se familiarizeze cu cerințele mediului profesional.
Pe lângă activitățile de practică, elevii au participat și la vizite culturale și de documentare în Cipru, descoperind obiective istorice și elemente ale patrimoniului țării gazdă.
Un nou proiect Erasmus+ pentru 52 de elevi, în anul școlar 2026–2027
În cadrul seminarului a fost prezentat și următorul proiect de mobilitate VET al Colegiului Economic din Râmnicu Vâlcea, programat pentru anul școlar 2026–2027.
Noul proiect își propune să ofere unui număr de 52 de elevi posibilitatea de a participa la stagii de formare profesională în cadrul unor companii din Cipru.
Participanții la eveniment au primit informații despre procedura de înscriere, condițiile de participare și organizarea concursului de selecție pentru mobilitățile viitoare.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.
Certificate Europass pentru elevii participanți
Evenimentul s-a încheiat cu înmânarea certificatelor de mobilitate Europass elevilor care au participat la proiectul anterior.
Prin aceste mobilități, Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea continuă să le ofere elevilor oportunități de învățare în contexte europene, punând accent pe dezvoltarea competențelor profesionale și pe pregătirea pentru piața muncii.
Informații suplimentare despre proiectele Erasmus+ derulate de instituție și despre mobilitățile aflate în desfășurare sunt disponibile pe site-ul oficial al colegiului