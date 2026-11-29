Regulamentul Euro 7 devine obligatoriu din 29 noiembrie 2026 pentru omologarea noilor tipuri de autoturisme și autoutilitare ușoare în Uniunea Europeană, impunând limite pentru emisiile de particule provenite din frânare și uzura anvelopelor.
Norma Euro 7 se aplică începând cu duminică, 29 noiembrie 2026, la omologarea noilor tipuri de autoturisme și autoutilitare ușoare în Uniunea Europeană, inclusiv în România. Producătorii sunt obligați să respecte limite specifice pentru particulele eliberate la frânare și cerințe privind durabilitatea bateriilor vehiculelor electrice.
Extinderea regulamentului la toate autoturismele și autoutilitarele ușoare noi, inclusiv la exemplarele unor modele omologate anterior, va avea loc de la 29 noiembrie 2027. Pentru producătorii cu serii mici, termenul limită este stabilit la 1 iulie 2030. Proprietarii vehiculelor deja înmatriculate nu au obligația de a le adapta la noile cerințe.
Limite pentru particulele de frână
Pentru autoturisme și majoritatea autoutilitarelor ușoare, limita inițială este de 3 mg de particule PM10 pe kilometru la vehiculele complet electrice și de 7 mg/km la celelalte tipuri de propulsie, inclusiv hibride. În cazul autoutilitarelor ușoare din clasa de masă cea mai mare, pragurile sunt de 5 mg/km pentru electrice și 11 mg/km pentru celelalte.
De la 1 ianuarie 2035, regulamentul prevede o limită uniformă de 3 mg/km pentru toate tipurile de propulsie din aceste două categorii de vehicule. Euro 7 păstrează limitele Euro 6 pentru gazele de eșapament, dar introduce cerințe mai stricte pentru particulele solide emise la evacuare.
Durabilitatea bateriilor și uzura anvelopelor
La autoturismele complet electrice și la hibridele plug-in, bateria trebuie să păstreze cel puțin 80% din capacitatea energetică inițială până la cinci ani sau 100.000 km, iar cel puțin 72% în etapa următoare, până la opt ani sau 160.000 km. Se ia în calcul pragul atins primul, fie vechimea, fie kilometrajul. Pentru autoutilitarele ușoare electrice și hibride plug-in, pragurile sunt de 75%, respectiv 67%.
În ceea ce privește anvelopele, prima dată din calendar este 1 iulie 2028, când cerințele privind uzura se vor aplica noilor tipuri de anvelope din clasa C1, folosite în principal la autoturisme.
Regulamentul introduce și un pașaport de mediu al vehiculului, care va pune la dispoziția cumpărătorilor date precum emisiile de CO₂, consumul de carburant sau de electricitate, autonomia electrică și durabilitatea bateriei, după caz.