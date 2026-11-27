Decizie amânată privind trupele americane din România? SUA ar putea anunța abia în 2027 ce se întâmplă cu prezența militară
Statele Unite ar putea amâna până în 2027 decizia privind viitorul trupelor americane dislocate în România. Președintele Nicușor Dan a declarat că autoritățile române au îndeplinit toate demersurile solicitate de administrația americană în cadrul procesului de reevaluare a prezenței militare a SUA în Europa.
Șeful statului a precizat că România a respectat calendarul consultărilor, a transmis răspunsurile solicitate de partea americană și a participat la întâlnirile organizate în cadrul acestui proces. Decizia finală aparține însă Washingtonului și ar putea fi comunicată fie până la sfârșitul anului 2026, fie în cursul anului viitor.
Nicușor Dan: România și-a îndeplinit toate obligațiile
Președintele României a explicat că Bucureștiul a participat la toate etapele stabilite de administrația americană pentru evaluarea prezenței trupelor SUA pe continentul european.
Printre demersurile realizate se numără completarea unui chestionar transmis de oficialii americani, participarea la mai multe consultări și întâlniri bilaterale, precum și vizita la București a lui Elbridge Colby, subsecretarul american pentru Politica de Apărare.
Nicușor Dan a subliniat că România și-a respectat angajamentele și că autoritățile de la București așteaptă acum o decizie din partea administrației americane.
Potrivit declarațiilor președintelui, un răspuns ar putea veni în acest an sau în 2027, fără ca până în prezent să existe un termen cert.
România s-a oferit să contribuie la costurile staționării trupelor americane
Unul dintre argumentele prezentate de autoritățile române în discuțiile cu Washingtonul vizează disponibilitatea României de a suporta o parte din cheltuielile asociate prezenței militarilor americani pe teritoriul țării.
Oferta a fost confirmată anterior de Nicușor Dan, care a explicat că Bucureștiul a luat în considerare modele de colaborare aplicate și în alte state aliate.
Președintele a susținut că menținerea trupelor americane în România reprezintă un avantaj strategic atât pentru țara noastră, cât și pentru Statele Unite.
Evaluarea administrației americane este în continuare în desfășurare, iar eventualele modificări privind efectivele militare nu pot fi considerate certe înainte de anunțarea unei decizii oficiale.
Când va avea România un nou ambasador la NATO
În cadrul aceleiași intervenții, Nicușor Dan a fost întrebat și despre numirea unui nou ambasador al României la NATO.
Președintele a anunțat că desemnarea ar putea avea loc în următoarele săptămâni, fără să ofere deocamdată numele persoanei care va ocupa această funcție.
Până la clarificarea deciziei Washingtonului privind trupele americane, România continuă să susțină menținerea unei prezențe militare consistente a Statelor Unite, considerată un element important pentru securitatea națională și pentru echilibrul strategic de pe flancul estic al NATO.