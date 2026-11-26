Publicat 26 nov. 2026, 07:54 Sursă realitatea.net

Donald Trump și Mark Rutte s-au întâlnit la Mar-a-Lago, departe de ochii presei! Potrivit unei declarații publicate de Casa Albă, cei doi lideri au discutat despre războiul din Ucraina, conflictul din Iran și viitorul apărării Alianței. Detaliile întâlnirii sunt prezentate de jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, corespondent la Casa Albă.

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