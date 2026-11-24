„Astăzi Comisia Juridică de numiri și disciplină a decis să pună în discuție Hotărârea nr 146 din 2026 a plenului Senatului prin care s-a dispus începerea cercetării disciplinare a lui Ilie Bolojan.
Această cercetare disciplinară vine în urma inițiativei acestuia de a nu se prezenta în fața Comisiei de abuzuri – unde nu a fost chemat o dată, de două ori, de trei ori, ci de aproximativ opt ori Comisia a insistat pe lângă Ilie Bolojan să se prezinte pentru a da explicații în legătură cu acea întâlnire, dubioasă spunem noi, în biroul președintelui Senatului, întâlnire la care știm că a luat parte și președinta CCR, persoană care, de asemenea, a refuzat în mod constant să se prezinte la Comisia de abuzuri.
Urmează ca, peste două săptămâni, Ilie Bolojan să se prezinte în fața comisiei din care fac parte, pentru a da explicații în ceea ce privește lipsa de bun simț de a se prezenta în fața unei comisii senatoriale”