Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 nov. 2026, 11:48

Liderul nord-coreean Kim Jong Un vine cu o primă reacție după trilaterala istorică dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin. Kim Jong Un susține că lumea se confruntă cu un haos economic în toate cele patru colțuri ale planetei. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, vine cu o analiză amplă pe marginea acestui subiect.

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