Publicat 25 nov. 2026, 12:30 Sursă mediafax

Pensiile din România vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027, a declarat Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice. Procentul de creștere urmează să fie stabilit în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor.

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