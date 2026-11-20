Vești importante pentru pensionari! Guvernul pregătește o derogare de la lege pentru majorarea pensiilor
Vești importante pentru pensionari
Pensiile ar putea crește cu 7,3% de la 1 ianuarie 2027. Guvernul analizează o derogare de la lege. Vezi cât ar putea primi pensionarii în plus.
Pensiile românilor ar putea fi majorate cu aproximativ 7,3% de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care indexările anuale au fost suspendate. Guvernul analizează însă o posibilă derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare, în condițiile în care datoria publică a depășit pragul de 60% din Produsul Intern Brut (PIB). Propunerea susținută de ministrul Muncii, Florin Manole, ar presupune un efort bugetar suplimentar de aproximativ 9,6 miliarde de lei.
Majorarea pensiilor de la începutul anului 2027 se anunță una dintre principalele teme de discuție în pregătirea viitorului buget de stat. Executivul trebuie să găsească resursele financiare necesare pentru creșterea veniturilor pensionarilor, fără să compromită obiectivele de reducere a deficitului bugetar.
Pensiile ar putea crește cu 7,3% de la 1 ianuarie 2027
Ministrul Muncii, Florin Manole, susține aplicarea mecanismului legal de indexare a pensiilor, astfel încât veniturile persoanelor vârstnice să fie majorate începând cu 1 ianuarie 2027.
Potrivit calculelor realizate împreună cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice, procentul estimat al creșterii este de aproximativ 7,3%.
Aplicarea acestei indexări ar genera cheltuieli suplimentare de circa 9,6 miliarde de lei pentru bugetul public.
„La nivelul ultimei discuții pe care am avut-o cu Casa de Pensii, procentul ar fi fost de 7,3%, ceea ce ar duce la o cheltuială suplimentară de 9,6 miliarde de lei”, a declarat ministrul Muncii.
Deocamdată, procentul nu este aprobat definitiv. Ministerul Finanțelor trebuie să stabilească dacă bugetul pentru anul viitor poate susține această majorare.
De ce ia Guvernul în calcul o derogare de la lege pentru majorarea pensiilor
Planurile privind indexarea pensiilor sunt complicate de situația finanțelor publice. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB, ceea ce activează anumite restricții prevăzute de Legea responsabilității fiscal-bugetare.
Printre măsurile avute în vedere de legislație se numără limitarea unor cheltuieli publice, inclusiv a celor cu salariile și asistența socială.
În acest context, Guvernul analizează posibilitatea unei derogări legislative care să permită aplicarea majorării pensiilor, chiar dacă indicatorii datoriei publice impun restricții bugetare.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, urmează să prezinte în cadrul Guvernului situația datoriei publice și consecințele depășirii pragului de 60% din PIB.
O altă variantă analizată este aplicarea unei indexări mai prudente, care să presupună cheltuieli mai mici pentru stat.
Cu cât ar putea crește pensiile românilor în 2027. Calcule pentru principalele categorii de venituri
Dacă propunerea de indexare cu 7,3% va fi aprobată, pensionarii vor primi lunar sume suplimentare în funcție de valoarea actuală a pensiei.
Potrivit estimărilor, majorările ar arăta astfel:
Calculele sunt orientative și nu includ eventualele rețineri fiscale aplicabile.
Pentru pensionarii cu venituri mai mici, o indexare de 7,3% ar putea însemna câteva sute de lei în plus pe parcursul unui an, în funcție de cuantumul pensiei.
Pensia medie ar putea depăși 3.000 de lei în 2027
Unul dintre cele mai importante efecte ale unei eventuale indexări ar fi depășirea pragului de 3.000 de lei pentru pensia medie din sistemul public.
Datele Casei Naționale de Pensii Publice pentru luna septembrie 2026 indicau o pensie medie de aproximativ 2.821 de lei.
În cazul unei majorări de 7,3%, creșterea ar fi de aproximativ 206 lei, iar pensia medie ar ajunge la circa 3.027 de lei.
Trebuie precizat că sumele efectiv încasate pot fi influențate de regulile fiscale. În prezent, pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei se aplică o contribuție de asigurări sociale de sănătate de 10% asupra părții care depășește acest plafon. De asemenea, impozitul pe venit este de 10% pentru partea impozabilă, după deducerea contribuției la sănătate.
Când va lua Guvernul decizia privind majorarea pensiilor
Decizia finală privind creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 va fi luată în cadrul discuțiilor pentru definitivarea bugetului de stat pentru anul viitor.
Ministerul Muncii urmează să înainteze propunerea de indexare, în timp ce Ministerul Finanțelor va evalua posibilitățile de finanțare și impactul asupra deficitului bugetar.
Ministrul Finanțelor a atras atenția că resursele bugetare sunt limitate și că eventualele creșteri ale cheltuielilor trebuie analizate cu prudență.
Prin urmare, majorarea de 7,3% rămâne, în acest moment, o variantă susținută de Ministerul Muncii, dar care depinde de decizia Guvernului și de resursele disponibile.
Pentru milioane de pensionari, următoarele discuții privind bugetul pe 2027 vor fi decisive. Dacă propunerea va fi aprobată, pensiile ar putea fi indexate din nou începând cu 1 ianuarie, după doi ani de suspendare a majorărilor anuale.
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