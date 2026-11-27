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Economie· 1 min citire
ANRE a aprobat o nouă metodologie pentru prosumatorii de energie electrică
Energie electrică
Publicat27 nov. 2026, 10:51
Sursărealitatea.net
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o nouă metodologie care permite prosumatorilor să utilizeze sumele obținute din energia electrică livrată în rețea pentru plata facturilor la gaze naturale și pentru alte locuri de consum.
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